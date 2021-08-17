Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes

Артист позирует в кадре, лежа на песке. Он отметил, что находится в Болгарии. Во время съемки Коляденко засветил белый маникюр с декором в виде логотипа Mercedes. В июле артист демонстрировал яркий маникюр.

"Классно тут", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KolyadenkoDima_official (@kolyadenkodima_official)