Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие

"Сегодня купил конфеты "Птичье молоко" "Гордон в Шоколаде". Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие. Приятно удивлен. Как в детстве", – поделился он впечатлениями.

Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на канале "Интер", а после на "1+1".

Конфеты "Гордон в шоколаде" впервые появились в украинских магазинах в начале апреля 2021 года. По словам журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, эти конфеты сделаны из натурального сырья. "Почему они особенные? Потому что срок хранения, в отличие от остальных, всего месяц, а не от полугода до года – вы понимаете, почему они так долго хранятся? [Здесь] все полностью натуральное – натуральный шоколад, натуральное птичье молоко, и поэтому они такие вкусные. Даже если вы понюхаете коробку, не открывая ее, вы уже почувствуете запах настоящего шоколада. Это то, за что не стыдно", – отметил он, анонсируя выпуск продукции.