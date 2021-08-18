"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине

"Цены высокие, и практически ничего нового и интересного. Недавно зашел в один из самых дорогих магазинов Киева и увидел на витрине кроссовки с эффектом… грязи. Написано, что новая коллекция. Честно говоря, я был шокирован. Эти кроссовки смотрятся так, будто их уже 20 лет носили… Хотел их даже сфотографировать, но мне было неудобно. Такая вот мода. Это называется, чтобы было чуднее. К слову, стоят они около $1 тыс.", – рассказал он.

Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на телеканале "Интер", а после – на "1+1".

В настоящее время он задействован в спектаклях балета Freedom.