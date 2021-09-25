  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео

Билык: Аслан приезжал в Киев разводиться и снял для меня новый клип Фото: bilyk_iryna / Instagram

Премьеру этой композиции Билык анонсировала еще в начале сентября, комментируя отношения с экс-супругом Ахмадовым. "Аслан месяц назад приезжал в Киев разводиться и также снял для меня новый клип в дуэте с молодым певцом", – заявила тогда артистка.

В день премьеры она отметила, что композиция была написана шесть лет назад украинским композитором и поэтом Александром Тищенко, но все это время артистка не могла найти подходящий мужской голос, пока однажды на студии звукозаписи не познакомилась с Мироненко.

В клипе артисты воплотили образ влюбленной пары, которая расстается. Съемки проходили на станции Киевского метрополитена, в поле и в заброшенном ангаре.

"Дуэтные проекты я записываю тогда, когда этого хочет мое сердце. Песня "Отпусти" – это сегодняшнее мое настроение", – отметила Билык.

ВИДЕО

Видео: Irina Bilyk / YouTube