  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео

Премьеру этой композиции Билык анонсировала еще в начале сентября, комментируя отношения с экс-супругом Ахмадовым. "Аслан месяц назад приезжал в Киев разводиться и также снял для меня новый клип в дуэте с молодым певцом", – заявила тогда артистка.
В день премьеры она отметила, что композиция была написана шесть лет назад украинским композитором и поэтом Александром Тищенко, но все это время артистка не могла найти подходящий мужской голос, пока однажды на студии звукозаписи не познакомилась с Мироненко.
В клипе артисты воплотили образ влюбленной пары, которая расстается. Съемки проходили на станции Киевского метрополитена, в поле и в заброшенном ангаре.
"Дуэтные проекты я записываю тогда, когда этого хочет мое сердце. Песня "Отпусти" – это сегодняшнее мое настроение", – отметила Билык.
Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.
30 июля 2021 года певица сообщила, что официально развелась со своим мужем, режиссером Асланом Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать. У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук. Певица также состояла в отношениях с хореографами Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и продюсером Юрием Никитиным.
Сергей Мироненко родился в 1984 году в Полтавской области. В 2006 году певец презентовал дебютный трек на песню "Не молчи", а в 2019 году выпустил дебютный альбом "Одинокий гордый", в который вошли семь композиций.