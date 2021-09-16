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16 сентября, 2021
 
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"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинский певец и хореограф Дмитрий Коляденко перед первым сексом с певицей Ириной Билык вынужден был сдать анализы по ее требованию. Об этом он рассказал 15 сентября в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Ира Билык, когда у нас была любовь, сказала: "Дим, мы сдаем анализы". Я говорю: "Конечно, я за это". И ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал, все, что нужно для этого сдать. И мало того, ждал финал этого анализа две недели. И мы терпели, ничего страшного. Ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы. Поэтому я берегу себя и свою партнершу", – заявил артист.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись

После развода Билык прокомментировала возможное возобновление отношений с Коляденко.

Теги: секс, Ирина Билык, Дима Коляденко, хореограф
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