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Труханову и трем чиновникам горсовета вручили подозрение по делу о завладении земельными участками в Одессе

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Труханов получил новое подозрение о нанесении многомиллионного ущерба бюджету Одессы
Труханов получил новое подозрение о нанесении многомиллионного ущерба бюджету Одессы
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НАБУ.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн", – говорится в сообщении.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из которых являются участниками преступной организации, остальные – соучастники других преступлений.

Ранее сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о нанесении городскому бюджету Одессы убытков в размере более 533 млн грн. В числе подозреваемых – мэр города, ряд городских чиновников и "один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить".

По информации источников "Интерфакс-Украина" и "Сегодня", "известный одессит" – это бизнесмен Владимир Галантерник, совладелец рынков "Привоз" и "7-й километр", сети ТРЦ City Center, ТРК "Аркадия сити", торговых галерей на пл. Старосенной, бутик-гостиницы De Paris и других активов в городе.

Кроме того, по данным "Интерфакс-Украина", подозрения получили директор одного из департаментов Одесского горсовета, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и два депутата Одесского горсовета VII созыва – главы постоянных комиссий горсовета. 

Официально эта информация пока не подтверждена. 

Контекст:

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, фигурируют в еще одном деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: Одесса, бюджет, следствие, горсовет, Геннадий Труханов, убытки, чиновники, ущерб, активы, НАБУ, Олег Жученко, подозрение, Владимир Галантерник, мэр
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