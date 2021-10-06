Труханову и трем чиновникам горсовета вручили подозрение по делу о завладении земельными участками в Одессе

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн", – говорится в сообщении.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из которых являются участниками преступной организации, остальные – соучастники других преступлений.

Ранее сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о нанесении городскому бюджету Одессы убытков в размере более 533 млн грн. В числе подозреваемых – мэр города, ряд городских чиновников и "один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить".

По информации источников "Интерфакс-Украина" и "Сегодня", "известный одессит" – это бизнесмен Владимир Галантерник, совладелец рынков "Привоз" и "7-й километр", сети ТРЦ City Center, ТРК "Аркадия сити", торговых галерей на пл. Старосенной, бутик-гостиницы De Paris и других активов в городе.

Кроме того, по данным "Интерфакс-Украина", подозрения получили директор одного из департаментов Одесского горсовета, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и два депутата Одесского горсовета VII созыва – главы постоянных комиссий горсовета.

Официально эта информация пока не подтверждена.