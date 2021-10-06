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Труханов и "один известный одессит". Венедиктова подписала пять подозрений по делу о нанесении более 500 млн грн убытков бюджету Одессы

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Новое подозрение Труханову касается незаконного завладения землей в Одессе
Новое подозрение Труханову касается незаконного завладения землей в Одессе
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 6 октября в Facebook сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о нанесении городскому бюджету Одессы убытков в размере более 533 млн грн.

Венедиктова сообщила, что расследуют дело Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

"Это очень важное и показательное дело как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом, и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить. На моей памяти едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких "разношерстных" людей – от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя", – написала генпрокурор. 

Она не исключила, что число подозреваемых может увеличиться, а сумма убытков – измениться. 

"По нашему убеждению, все эти люди были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния", – сообщила Венедиктова. 

Генпрокурор рассказала, что в ходе расследования НАБУ и САП проанализировали "колоссальный массив данных", полученных в ходе следственных действий. Речь идет о телефонных переговорах, данных с компьютеров, информации из электронных почтовых ящиков. 

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятные компетенции, а на троне – вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время", – добавила она. 

Генпрокурор не назвала ни одного из имен фигурантов. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4759812817364949

Контекст:

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, фигурируют в еще одном деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, бюджет, горсовет, Геннадий Труханов, антикоррупционное бюро, убытки, ущерб, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Ирина Венедиктова
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