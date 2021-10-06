Труханов и "один известный одессит". Венедиктова подписала пять подозрений по делу о нанесении более 500 млн грн убытков бюджету Одессы

Венедиктова сообщила, что расследуют дело Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Это очень важное и показательное дело как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом, и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить. На моей памяти едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких "разношерстных" людей – от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя", – написала генпрокурор.

Она не исключила, что число подозреваемых может увеличиться, а сумма убытков – измениться.

"По нашему убеждению, все эти люди были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния", – сообщила Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что в ходе расследования НАБУ и САП проанализировали "колоссальный массив данных", полученных в ходе следственных действий. Речь идет о телефонных переговорах, данных с компьютеров, информации из электронных почтовых ящиков.

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятные компетенции, а на троне – вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время", – добавила она.

Генпрокурор не назвала ни одного из имен фигурантов.