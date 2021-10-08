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САП просит для Труханова арест с альтернативой залога в 120 млн грн. Политик обвиняет в преследовании Саакашвили

Труханову сегодня избирают меру пресечения
Труханову сегодня избирают меру пресечения
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн. Об этом пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила в комментарии "Укринформу" 8 октября.

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Труханова.

Как пишет "Украинская правда", во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Труханов зачитал журналистам, как он утверждает, материалы негласных следственных действий – разговор агента Национального антикоррупционного бюро "с кем-то по делу "Краяна".

"Саакашвили попросил Гизо (скорее всего, речь идет о заместителе директора НАБУ Гизо Углаве. – "ГОРДОН"), чтобы Гизо начал "рвать" Труханова", – прочитал политик.

По утверждениям Труханова, Саакашвили якобы угрожал ему в 2015 году.

"То, что сейчас происходит, – это все было в 2015 году на выборах, когда Саакашвили мне угрожал, говорил, как должны пройти выборы, кто должен выиграть. Он хотел, чтобы выборы прошли в два тура, они прошли в один тур. Его кандидат не прошел, и после этого мне прямо сказали: "Если ты не сделаешь, что мы тебе сказали, то у тебя будут проблемы". Периодически возникают против меня какие-то дела", – сказал он.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога.

"120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

Контекст:

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, фигурируют в еще одном деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

6 октября детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Одесса, Михаил Саакашвили, арест, залог, Геннадий Труханов, САП
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