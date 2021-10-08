САП просит для Труханова арест с альтернативой залога в 120 млн грн. Политик обвиняет в преследовании Саакашвили

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Труханова.

Как пишет "Украинская правда", во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Труханов зачитал журналистам, как он утверждает, материалы негласных следственных действий – разговор агента Национального антикоррупционного бюро "с кем-то по делу "Краяна".

"Саакашвили попросил Гизо (скорее всего, речь идет о заместителе директора НАБУ Гизо Углаве. – "ГОРДОН"), чтобы Гизо начал "рвать" Труханова", – прочитал политик.

По утверждениям Труханова, Саакашвили якобы угрожал ему в 2015 году.

"То, что сейчас происходит, – это все было в 2015 году на выборах, когда Саакашвили мне угрожал, говорил, как должны пройти выборы, кто должен выиграть. Он хотел, чтобы выборы прошли в два тура, они прошли в один тур. Его кандидат не прошел, и после этого мне прямо сказали: "Если ты не сделаешь, что мы тебе сказали, то у тебя будут проблемы". Периодически возникают против меня какие-то дела", – сказал он.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога.

"120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.