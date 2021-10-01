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Зеленский заявил о желании сделать Одессу приоритетным курортом. В этом году город впервые не вошел в топ-10 морских курортов страны

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Зеленский сказал, что Одесса должна быть "лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов"
Зеленский сказал, что Одесса должна быть "лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов"
Фото: omr.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил о желании сделать Одессу приоритетным курортом страны. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В ходе заседания конгресса мэр Одессы Геннадий Труханов говорил, кроме прочего, о памятниках архитектуры и парках. Труханов, в частности, жаловался на недостаток средств на реставрацию памятников архитектуры и высказывал надежду на поддержку со стороны президента в этом вопросе. 

Зеленский ответил, что почти все вопросы украинских градоначальников к центральной власти заканчиваются словами: "Нам катастрофически не хватает денег". На такие просьбы, по его словам, представители Минфина отвечают аналогично, тоже заявляя о катастрофической нехватке денег. 

Президент согласился, что Одесса сегодня – "важный магнит для украинского туризма".

"Это витрина. Она должна быть безопасной. Не хочу обидеть одесситов, но она должна быть лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов, прежде всего для украинцев. Потому что если будут прекрасные инфраструктурные проекты, все фасады, центральные улицы и набережная в Одессе сделаны на самом высоком уровне, то, если говорить прагматично, я уверен, эти деньги [туристов] не будут ехать в Египет или Турцию, Хорватию, Грецию – эти деньги в большинстве своем будут оставаться в Украине", – сказал он. 

Зеленский отметил, что "в Одессе и красиво, и вкусно". 

"И исторический центр – не просто высокие дома и отели, построенные среди пустыни, а есть большая история и привлекательность. Поэтому я думаю, что в принципе, мы должны подойти правительством к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта. Это не значит не обращать внимания на другие курорты, у нас их много: и Западная Украина, и центр, и Херсонская область. Но если несколько миллионов едут к вам, то мы должны сделать максимум для того, чтобы эти люди не разочаровывались, а затем возвращались второй, третий раз. Говорят, именно так правильно развивается туризм", – добавил он. 

Президент допустил возможность создания отдельной программы в отношении Одессы. Часть программы, по его словам, касается ситуации с питьевой водой в городе и области.

Контекст:

Труханов на форуме спрогнозировал, что в этом году Одесса по числу туристов, посетивших город, вернется к показателям, которые были до пандемии коронавирусной инфекции, – около 3 млн человек в год. 

Одесса по итогам первых девяти месяцев не вошла в топ-10 морских курортов по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search, сообщало Государственное агентство развития туризма Украины 29 сентября. Как пишет "Укринформ", город впервые не попал в этот рейтинг. 

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали Железный порт (Херсонская область), Кирилловку (Запорожская область), Коблево (Николаевская область), Черноморск (Одесская область) и Лазурное (Херсонская область), констатировали в Гостуризме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, рейтинг, туризм, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, мэр Одессы, инфраструктура, Коблево, Гостуризма, Кирилловка
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