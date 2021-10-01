Зеленский заявил о желании сделать Одессу приоритетным курортом. В этом году город впервые не вошел в топ-10 морских курортов страны

Зеленский сказал, что Одесса должна быть "лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов" Фото: omr.gov.ua

В ходе заседания конгресса мэр Одессы Геннадий Труханов говорил, кроме прочего, о памятниках архитектуры и парках. Труханов, в частности, жаловался на недостаток средств на реставрацию памятников архитектуры и высказывал надежду на поддержку со стороны президента в этом вопросе.

Зеленский ответил, что почти все вопросы украинских градоначальников к центральной власти заканчиваются словами: "Нам катастрофически не хватает денег". На такие просьбы, по его словам, представители Минфина отвечают аналогично, тоже заявляя о катастрофической нехватке денег.

Президент согласился, что Одесса сегодня – "важный магнит для украинского туризма".

"Это витрина. Она должна быть безопасной. Не хочу обидеть одесситов, но она должна быть лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов, прежде всего для украинцев. Потому что если будут прекрасные инфраструктурные проекты, все фасады, центральные улицы и набережная в Одессе сделаны на самом высоком уровне, то, если говорить прагматично, я уверен, эти деньги [туристов] не будут ехать в Египет или Турцию, Хорватию, Грецию – эти деньги в большинстве своем будут оставаться в Украине", – сказал он.

Зеленский отметил, что "в Одессе и красиво, и вкусно".

"И исторический центр – не просто высокие дома и отели, построенные среди пустыни, а есть большая история и привлекательность. Поэтому я думаю, что в принципе, мы должны подойти правительством к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта. Это не значит не обращать внимания на другие курорты, у нас их много: и Западная Украина, и центр, и Херсонская область. Но если несколько миллионов едут к вам, то мы должны сделать максимум для того, чтобы эти люди не разочаровывались, а затем возвращались второй, третий раз. Говорят, именно так правильно развивается туризм", – добавил он.

Президент допустил возможность создания отдельной программы в отношении Одессы. Часть программы, по его словам, касается ситуации с питьевой водой в городе и области.