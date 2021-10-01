В Одессе ранили из ружья экс-арбитра УПЛ, он в коме – СМИ

Инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к матери и был подстрелен из оружия "неадекватным соседом". Пострадали селезенка, легкое, кишечник. Лисаковского прооперировали, по информации издания, он в коме.
Близкие экс-арбитра в соцсетях просили сдать кровь для него, он в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook блогер Всеволод Непогодин.
Лисаковскому 46 лет. Он сын советского футболиста Анатолия Лисаковского и сам играл в футбол как на любительском, так и на профессиональном уровне. Он является воспитанником одесского "Черноморца", выступал за "Николаев", калининградскую "Балтику", молдавские "Тилигул" и "Агро" и ряд других команд.
Карьеру футболиста он завершил в 2002 году. С 2005 года работал арбитром второй, а с 2009 года – первой лиги. 13 июля 2013 года в качестве главного судьи дебютировал в Премьер-лиге в матче "Таврия" – "Заря".