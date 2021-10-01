В Одессе ранили из ружья экс-арбитра УПЛ, он в коме – СМИ

Инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к матери и был подстрелен из оружия "неадекватным соседом". Пострадали селезенка, легкое, кишечник. Лисаковского прооперировали, по информации издания, он в коме.

Близкие экс-арбитра в соцсетях просили сдать кровь для него, он в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook блогер Всеволод Непогодин.