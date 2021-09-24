"Охрана не сделала ничего, чтобы защитить своего патрона". Енин рассказал подробности убийства бизнесмена в центре Черкасс

"Господина Козлова в Черкассах застрелили буквально на глазах у его охраны. Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона, и не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Я не хочу сказать, что это легкое для расследования преступление. Но мы занимаемся этим и надеемся, что в ближайшее время сможем представить обществу результат", – сказал он.

Контекст: 22 сентября на улице Байды Вишневецкого в Черкассах произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Он умер в больнице. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Škoda в неизвестном направлении .Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Местное издание Zmi.ck.ua писало, что стрельба произошла в заведении "Львовская мастерская шоколада", а погибшим является бизнесмен Михаил Козлов.