В Черкассах из автомата расстреляли мужчину, он скончался – полиция

"Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. [...] Раненого мужчину доставили в третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Škoda в неизвестном направлении".

"С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается", – рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание Zmi.ck.ua пишет, что стрельба произошла в заведении "Львовская мастерская шоколада", а погибшим является бизнесмен Михаил Козлов.

Издание "Про все" сообщает, что автомобиль, на котором с места стрельбы уехал предполагаемый злоумышленник, найдет возле берега Днепра сгоревшим.