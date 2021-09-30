В Одесской области мужчина устроил стрельбу на улице села, полиция его обезвредила

Правоохранители вводили в действие операцию "Гром".

"О стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители. Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей", – говорится в сообщении.

В ответ полиция применила огнестрельное оружие.

"Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", – сообщили в пресс-службе.

По данным "Думской", правонарушителя застрелил участковый инспектор полиции.

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