Глава Госархива сообщил, что его водителя ранили в Киеве

Хромов отметил, что в момент стрельбы был в командировке Фото: Anatolii Khromov / Facebook

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея", – написал он.

Глава Госархива отметил, что угрозы здоровью или жизни водителя нет.

"Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – заявил Хромов.

На сайте столичной полиции информация об инциденте отсутствует.