В Полтаве мужчина открыл стрельбу, ранил прохожего и скрылся на автомобиле – полиция

"Предварительно установлено, что мужчина, который совершил несколько выстрелов из оружия в центральной части Полтавы, ранил местного прохожего, 1990 года рождения. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Местная жительница рассказала правоохранителям, что "неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего якобы заставил женщину сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении".

Через некоторое время предполагаемого правонарушителя задержали в Кременчуге Полтавской области.

"В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина 1996 года рождения. Вероятно, именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве", – объяснили в полиции.

Ведомство намерено открыть уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.