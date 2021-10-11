Соглашение об открытом небе подпишут на саммите в Киеве. ЕС и Украина начнут его немедленную имплементацию – Боррель

Соглашение об открытом небе – огромный шаг в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем, отметил Боррель Фото: depositphotos.com

"Рад сообщить эти замечательные новости: ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве будет подписано на полях саммита и Европейский союз с Украиной начнут немедленную его имплементацию. Это означает, что начиная с даты подписи европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений", – отметил Боррель.

По его словам, это "огромный шаг" в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем.

"Это также будет шаг в направлении внедрения стандартов, ведь Евросоюз и Украина также совместно будут работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких областях, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы", – добавил дипломат.

Одним из последствий подписания соглашения должны быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности страны, сообщал на условиях анонимности журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, писала "Европейская правда".