ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите в Киеве. ЕС и Украина начнут его немедленную имплементацию – Боррель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соглашение об открытом небе огромный шаг в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем, отметил Боррель
Соглашение об открытом небе – огромный шаг в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем, отметил Боррель
Фото: depositphotos.com

Украина и Европейский союз подпишут соглашение об открытом небе 12 октября в Киеве на саммите Украина – ЕС. Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 11 октября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Рад сообщить эти замечательные новости: ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве будет подписано на полях саммита и Европейский союз с Украиной начнут немедленную его имплементацию. Это означает, что начиная с даты подписи европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений", – отметил Боррель.

По его словам, это "огромный шаг" в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем.

"Это также будет шаг в направлении внедрения стандартов, ведь Евросоюз и Украина также совместно будут работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких областях, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы", – добавил дипломат.

Одним из последствий подписания соглашения должны быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности страны, сообщал на условиях анонимности журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, писала "Европейская правда".

Контекст:

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает "Европейская правда"

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта.

28 июня Совет ЕС одобрил подписание трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны – члены ЕС и страны-подписанты.

Теги: Украина, аэропорт, авиация, авиалинии, туристы, Европейский союз, саммит, открытое небо, Евросоюз, интервью, Жозеп Боррель, соглашение, авиасообщение, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS