Украина и Евросоюз 12 октября подпишут соглашение об открытом небе – СМИ

"Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", – отметил чиновник из ЕС.

По его словам, помимо договора об открытом небе, Украина и Евросоюз запланировали подписание еще двух соглашений.