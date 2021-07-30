Резников объяснил, почему нельзя восстановить авиасообщение с Мариуполем "при всем уважении" к его жителям

"На сегодня нереально. Как вы помните, после сбития рейса MH17 в 2014 году был установлен запрет на полеты на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", – сказал он.

Вице-премьер объяснил, что есть вариант построить аэропорт в другом месте Приазовья либо между Мариуполем и городом Бердянск в Запорожской области.

"С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу: после того, как мы примем это решение, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект", – подчеркнул Резников.