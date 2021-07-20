В районе Бердянска хотят построить новый аэропорт. В Мариуполе старый ремонтировать не будут

Первый вариант размещения аэропорта – у поселка Мангуш, второй – возле села Стародубовка.
"Мариупольский аэропорт не восстанавливали из соображений безопасности. Поэтому было предложено построить [новый аэропорт] на стыке между Донецкой и Запорожской областями", – отметили в горсовете.
Сайт Мариуполя 0629 уточнил, что ранее планировалось отремонтировать Мариупольский аэропорт, но после совещаний в Офисе президента при участии Министерства инфраструктуры Украины концепция изменилась.
"Мы спросили у нашей службы безопасности полетов: если 42 км от линии разграничения с оккупированной территорией это мало, то сколько не мало? Оказалось, документа никакого нет. И тогда я предложил: Мариуполь теперь расширился до Мариупольского района. Покажите точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно. И предложил стык двух областей – Запорожской и Донецкой, где-то в районе Бердянска", – объяснил Бойченко.
Эту идею поддержали и в ОП, и в Мининфраструктуры, добавил он. Власти настаивают на строительстве в Мангуше, подчеркнуло издание.
Окончательный вариант локации согласовывают, после этого около года продлится процедура отвода земельных участков под аэропорт. Затем начнется строительство. Бойченко считает, что проектирование не займет много времени, так как новый аэропорт построят по уже реализованному проекту аэропорта в Запорожье.
Мариупольский аэропорт входил в список рабочей группы при Офисе президента Украины по реконструкции 10 аэропортов, говорил заместитель главы Мариуполя Сергей Захаров изданию MRPL.CITY. Проект реконструкции здания аэропорта власти хотели получить в конце этого года, а в начале 2022-го – проект по системе безопасности допуска в аэропорт.
Территорию аэропорта Мариуполя с 1 мая 2014 года занимают подразделения Вооруженных сил Украины и Национальная гвардия. С тех пор доступ на территорию аэропорта ограничен, указано на сайте горсовета. Гражданскую авиацию Мариуполь не принимает.
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что запуск аэропорта укрепит обороноспособность Мариуполя и станет толчком для развития туризма в городе.