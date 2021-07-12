Аэропорт "Черкассы" в этом году возобновит работу – глава ОГА

"На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательно завершится. Правда, для того, чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу", – сказал Скичко.
Он отметил, что проект капитального ремонта начался в 2018 году, однако был приостановлен. Стоимость реконструкции составляет почти 129 млн грн.
Также для функционирования аэропорта необходимо погасить задолженность коммунального предприятия в размере 12,8 млн грн.
При этом Скичко уточнил, что после запуска аэропорт сможет принимать только малые суда – до 60 тонн. В частности, один из наиболее популярных пассажирских самолетов Boeing 737-800 аэропорт сможет принимать лишь раз в сутки.
Аэропорт "Черкассы" получил статус международного в 2009 году, но использовался в основном для внутренних рейсов. Имеет единую взлетно-посадочную полосу, которая по мощности является третьей в Украине после аэропорта Киев и Борисполя.
Из-за проблем с финансированием в 1997 году аэропорт временно прекратил принимать самолеты, а окончательно был закрыт в 2001 году.
В 2007 году аэропорт получил новый сертификат и возобновил работу. До 2009 года проводилась реконструкция взлетной полосы и аэровокзала. В 2018 году начался новый ремонт взлетно-посадочной полосы.