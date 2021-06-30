Аэропорт Житомир будет принимать международные рейсы

"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Житомир (дочернее предприятие "Международный аэропорт Житомир имени С.П. Королева" ООО "Аккорд") для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы", – говорится в документе.

Контекст:

Аэропорт в Житомире был основан в 1939 году, а после развала СССР использовался авиалюбителями. В ноябре 2011 года Госавиаслужба Украины исключила аэродром Житомира из реестра гражданских аэродромов Украины и аннулировала свидетельство о его регистрации.

В декабре 2015 года Госавиаслужба выдала сертификат на аэродром, который позволяет ему вновь принимать самолеты.

7 октября 2020 года созданная по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля комиссия признала аэропорт Житомир готовым для осуществления международных перевозок, писало интернет-издание "Житомир.info".

В июне 2021 года управление капитального строительства Житомирского горсовета объявило тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире. Как отмечается на ресурсе ProZorro, его ожидаемая стоимость составляет 476,3 млн грн. Реконструировать комплекс подрядчик должен до конца текущего года.