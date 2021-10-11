Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера без выплаты выходного пособия

Об этом пресс-служба банка сообщила в Facebook.

"Номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию наблюдательному совету прекратить его полномочия 11 октября 2021 года на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Евгением Мецгером. Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", – сказано в релизе.

Исполняющим обязанности главы правления банка набсовет назначил члена правления "Укрэксимбанка" Сергея Ермакова. Ермаков приступит к исполнению обязанностей 12 октября и будет занимать эту должность до тех пор, пока наблюдательный совет не изберет на конкурсе нового главу правления. Это должно произойти не позднее 12 апреля, сказано в сообщении.

Мецгер подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию на фоне скандала вокруг инцидента с журналистами программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

Перед этим ему, а также отстраненным от должностей директору департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову и главе департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову избрали меру пресечения по делу о нападении на журналистов "Схем". Мецгера и Пикалова отправили под ночной домашний арест, Тельбизову в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.