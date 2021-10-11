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Нардеп Стернийчук: История вокруг Мецгера и кредита "Укрэксимбанка" – это хорошо спланированная акция эстонского гражданина Тедера и его адвоката

Валерий Стернийчук: Уверяю, что все материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой
Валерий Стернийчук: Уверяю, что все материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой
Фото: Валерій Стернійчук / Valerii Sterniichuk / Facebook

В скандал с проблемным кредитом "Укрэксимбанка" и главой правления финучреждения Евгением Мецгером искусственно пытаются втянуть президента Украины Владимира Зеленского, заявил нардеп от "Слуги народа" Валерий Стернийчук в своем Facebook.

"Не перестает удивлять история, которая в последнее время обсуждается вокруг кредита, выданного "Укрэксимбанком" и председателем правления Мецгером, в которую пытаются втянуть президента. Определенные лица считают, что такой кредит без его согласия не могли выдать. Общественными активистами мне были предоставлены интересные данные, говорящие про имена тех, кто пиарится через медиа на этой теме и хочет вмешаться в работу правоохранительных органов в интересах эстонца Хиллара Тедера. Да, они подробно рассказали обо всем, что случилось в государственном "Укрэксимбанке". Кредит, выданный банком под залог торгового центра SkyMall. Да-да, тот самый SkyMall, корпоративный конфликт вокруг которого продолжается более 12 лет. Да-да, тот самый председатель правления Мецгер, который сложил полномочия руководителя на время проведения проверки (на момент публикации новости Мецгер уже написал заявление об увольнении. – "ГОРДОН") и которому правоохранительные органы предъявили подозрение", – написал Стернийчук.

После анализа ситуации он заявил, что все случившееся – это "хорошо спланированная акция эстонского гражданина Хиллара Тедера и его адвоката Егора Бодрова".

"Сам Бодров также успел прославиться громкими историями из прошлого, был подозреваемым в нескольких уголовных производствах, находился в СИЗО. Цель акции – простая человеческая жадность и стремление обогатиться. Сам Бодров говорит несколько проще – "заработать побольше". Это утверждает сам Бодров на пленках, которые мне были предоставлены и я их публикую", – сообщил нардеп.

В своем посте он перечислил, кого Бодров упоминает на записи как своих партнеров или тех, с кем он находится в отношениях.

"1. Игорь Валерьевич (очевидно, Коломойский). По словам Бодрова, предлагает ему 700 тыс. долларов США. Не совсем понятно, о какой из сторон ходатайствовал Игорь Валерьевич.
2. Неустановленные судьи районных судов и апелляционного суда, принимавшие решения по "просьбе" Бодрова.
3. Сотрудники правоохранительных органов то открывают дела, то закрывают по команде Бодрова.
4. "Кенты" Бодрова – они же сотрудники государственного банка, передают ему какую-то важную информацию.
5. Какой-то неидентифицированный Паша, который предложил Бодрову 2 млн долларов за то, чтобы тот продался [киевскому бизнесмену Андрею] Адамовскому, но Бодров посчитал, что этого мало.
6. Много раз упоминается Адамовский и сам Тедер, между которыми возник корпоративный конфликт много лет назад.
7. Много каких-то юристов, обслуживающих интересы различных сторон этого конфликта", – написал Стернийчук.

Политик добавил, что из пленок делает вывод: Бодров, действуя в интересах своего заказчика, искусственно раздувает частный конфликт и передает эту информацию политическим оппонентам президента.

"Все это доказывает, что политика – штука не однозначная и опасная. Как я понял, этих записей много и правоохранительные органы очень подробно занимаются участием Бодрова в этой истории... Уверяю, что все эти материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для соответствующих процессуальных решений и принятия мер. Аудиозапись – в моем телеграмм-канале", – подытожил народный депутат.

https://www.facebook.com/valeriistern/posts/254962473307743

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

В тот же день "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты. 

Сегодня Мецгеру, Тельбизову и Пикалову избрали меру пресечения по делу о нападении на журналистов "Схем". Мецгера и Пикалова отправили под ночной домашний арест, Тельбизову в качестве меры пресечения избрали личное обязательство. 

Эстонский инвестор Хиллар Тедер и киевский бизнесмен Андрей Адамовский были соинвесторами, а затем – совладельцами Sky Mall в Киеве. Между ними возник имущественный спор вокруг ТРЦ, который продолжался несколько лет, писало в июле прошлого года "РБК-Украина". По словам Адамовского, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы – 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, семь арбитражных решений в Лондоне.

По данным "Схем", теперь компания Тедера заявила о намерении потребовать уже у Украины $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.

Теги: расследование, скандал, Укрэксимбанк, Хиллар Тедер, Андрей Адамовский, суд, Евгений Мецгер, Валерий Стернийчук
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