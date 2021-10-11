Нардепа Полякова похоронили рядом с могилами участников АТО

Утром гроб с телом нардепа на катафалке Cadillac Escalade привезли в здание черниговской филармонии, где прошло прощание с ним.

Проститься с коллегой приехали его однопартийцы из группы "За майбутнє", а также бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Они сомневаются, что Поляков сам употребил метадон перед смертью. В частности, нардеп Тарас Батенко сказал, что никто ни разу не видел Полякова под воздействием метадона.

Также на церемонию прощания с Поляковым приехала его сожительница, нардеп из группы "За майбутнє" Анна Скороход.

Как отмечают журналисты, мать Полякова убрала цветы, которые положила на гроб Скороход.

Позже прошло отпевание нардепа в Спасо-Преображенском соборе.

Похоронили Полякова на кладбище "Яцево" рядом с могилами участников АТО. На кладбище из числа нардепов присутствовала только Скороход.