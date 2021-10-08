Накануне смерти Поляков поссорился с сожительницей, нардепом Скороход – полиция

По его словам, из-за ссоры со Скороход Поляков не хотел ехать домой.

Глава киевской полиции заявил, что после смерти нардепа Скороход не допрашивали.

"Она плохо себя чувствует", – пояснил Выговский.

Сегодня утром Скороход потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады, сейчас она в больнице.

"Украинская правда" писала со ссылкой на очевидцев, что Скороход была в состоянии шока, "пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла, утверждает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции. Сообщается, что нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Поляков и Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу "За майбутнє".

В июне этого года журналисты "ТаблоID" видели их отдыхающими вместе во Львове.

Скороход замужем за уроженцем Узбекистана, бывшим российским банкиром, а ныне собственником строительного бизнеса в Украине Алексеем Алякиным, писала "Украинская правда". В феврале прошлого года у Скороход родился сын Алексей. В декларации за 2020 год, поданной в марте 2021-го, она упоминала мужа и сына.

У Полякова осталось две дочери от жены Галины, свою семью он также упоминал в декларации, поданной в марте 2021 года.