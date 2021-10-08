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Перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву – полиция

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Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление
Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Перед смертью народный депутат Антон Поляков вместе со знакомым употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева. Об этом 8 октября на брифинге заявил глава полиции Киева Иван Выговский, передает "ГОРДОН".

"После этого они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания, однако в связи с бытовыми проблемами (ссорой со своей сожительницей) Поляков не захотел ехать и они около полутора часов катались по разным улицам Киева", – сказал Выговский.

По его словам, после этого знакомому нардепа надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси поехать домой.

Как уточнил Выговский, знакомого Полякова зовут Руслан Джамбулатов. Его допросили, но не задерживали.

При этом глава полиции Киева опроверг информацию СМИ, что в мае этого года СНБО вносил Джамбулатова в санкционные списки. Выговский подчеркнул, что попавший под санкции человек – его однофамилец.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: смерть, алкоголь, отравление, Антон Поляков, нардеп, Иван Выговский
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