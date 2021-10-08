Перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву – полиция

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

"После этого они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания, однако в связи с бытовыми проблемами (ссорой со своей сожительницей) Поляков не захотел ехать и они около полутора часов катались по разным улицам Киева", – сказал Выговский.

По его словам, после этого знакомому нардепа надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси поехать домой.

Как уточнил Выговский, знакомого Полякова зовут Руслан Джамбулатов. Его допросили, но не задерживали.

При этом глава полиции Киева опроверг информацию СМИ, что в мае этого года СНБО вносил Джамбулатова в санкционные списки. Выговский подчеркнул, что попавший под санкции человек – его однофамилец.