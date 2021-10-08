Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом. На данный момент у нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", – сказал Выговский.
По его словам, правоохранители склоняются к тому, что это была естественная смерть.
Сейчас проводятся судмедэкспертиза и токсикологическая экспертиза с целью выявления токсических, ядовитых, наркотических, медицинских либо психотропных веществ в организме политика.
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206-м избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".