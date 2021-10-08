Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление

Правоохранители склоняются к тому, что Поляков умер естественной смертью Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом. На данный момент у нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца", – сказал Выговский.

По его словам, правоохранители склоняются к тому, что это была естественная смерть.

Сейчас проводятся судмедэкспертиза и токсикологическая экспертиза с целью выявления токсических, ядовитых, наркотических, медицинских либо психотропных веществ в организме политика.