Нардеп Скороход после известия о смерти Полякова дважды потеряла сознание в Раде, ей вызвали "скорую" – депутат Лубинец

"Срочно вызвали "скорую", и на данный момент она находится в больнице", – сказал Лубинец.

Лубинец предположил что у Скороход повысилось давление после сообщения о смерти ее коллеги Антона Полякова.

"В нашей группе всего 22 человека, и мы достаточно хорошо общаемся друг с другом... Госпожа Анна сидит [на заседаниях парламента] рядом с Антоном, они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб", – сказал нардеп.

Он отметил, что ее пытались привести в чувство, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".

"Украинская правда" пишет со ссылкой на очевидцев, что Скороход была в состоянии шока, "пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла, утверждает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции. Сообщается, что нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Поляков и Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу "За майбутнє".

В июне этого года журналисты "Украинской правды. Tabloid" видели их отдыхающими вместе во Львове.

Скороход замужем за уроженцем Узбекистана, бывшим российским банкиром, а ныне собственником строительного бизнеса в Украине Алексеем Алякиным, писала "Украинская правда". В феврале прошлого года у нее родился сын.

У Полякова осталось две дочери от жены Галины, свою семью он упоминал в декларации в 2019 году.