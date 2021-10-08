Нардепа Полякова обнаружили мертвым

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" – написал он.
Telegram-канал Новини.LIVE сообщает, что Поляков умер около 3.00 8 октября в такси. Его тело доставили в киевский морг.
Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу тела надепа, которая должна установить причину смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Имеет двух братьев и сестру. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины (город Одесса), где занимался охраной подвижного состава при этапировании заключенных. В 2010 году зарегистрировал торговую марку "Підрахуй" – магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий.
Он возглавлял общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", был участником Черниговского молодежного городского совета.
Народным депутатом стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе "За майбутнє".