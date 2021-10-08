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Нардепа Полякова обнаружили мертвым

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По данным полиции, Полякову стало плохо в такси
По данным полиции, Полякову стало плохо в такси
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

8 октября беспартийного народного депутата Антона Полякова нашли мертвым. Об этом в Telegram сообщил недавно уволенный с должности спикера Верховной Рады внефракционный нардеп Дмитрий Разумков. Смерть депутата также подтвердили в полиции Киева.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" – написал он.

Telegram-канал Новини.LIVE сообщает, что Поляков умер около 3.00 8 октября в такси. Его тело доставили в киевский морг.

Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу тела надепа, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". 

Контекст:

Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Имеет двух братьев и сестру. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины (город Одесса), где занимался охраной подвижного состава при этапировании заключенных. В 2010 году зарегистрировал торговую марку "Підрахуй" – магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий.

Он возглавлял общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", был участником Черниговского молодежного городского совета.

Народным депутатом стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: Верховная Рада, Украина, смерть, депутаты, Дмитрий Разумков, Антон Поляков
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