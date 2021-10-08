Нардепа Полякова обнаружили мертвым

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" – написал он.

Telegram-канал Новини.LIVE сообщает, что Поляков умер около 3.00 8 октября в такси. Его тело доставили в киевский морг.

Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу тела надепа, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".