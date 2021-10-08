В прокуратуре назвали предварительную причину смерти Полякова

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", – говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения правил дорожного движения.

По словам водителя такси, за несколько минут до этого, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.