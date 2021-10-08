"Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем". Венедиктова прокомментировала смерть нардепа Полякова

По ее словам, нардепа без сознания обнаружил наряд полиции в машине такси, которую остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

"Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", – рассказала Венедиктова.

Она добавила, что автомобиль, в котором умер Поляков, изъят, водителя допрашивают следователи.

По информации издания "Цензор.НЕТ", на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, они прерываются в районе кадыка.

"Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", – отметили в публикации.