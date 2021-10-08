"Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем". Венедиктова прокомментировала смерть нардепа Полякова

По ее словам, нардепа без сознания обнаружил наряд полиции в машине такси, которую остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.
"Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", – рассказала Венедиктова.
Она добавила, что автомобиль, в котором умер Поляков, изъят, водителя допрашивают следователи.
По информации издания "Цензор.НЕТ", на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, они прерываются в районе кадыка.
"Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", – отметили в публикации.
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что нардеп остановил машину на проспекте Соборности и сказал таксисту ехать на улицу Березняковскую. По словам таксиста, у Полякова были признаки алкогольного опьянения.