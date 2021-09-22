Нардеп Поляков просит СБУ проверить сеть АЗС "БРСМ-нафта" из-за сообщений о финансировании протестов Московского патриархата

Поляков – Баканову: Прошу вас проверить информацию о подготовке провокаций во время акций протеста против визита вселенского патриарха Варфоломея в августе 2021 года Фото: Anton Polyakov / Facebook

В документе он обращает внимание главы СБУ Ивана Баканова на сюжет "24 канала" под заголовком "Визит Варфоломея в Украину: пророссийские силы могут совершить провокации".

"Прошу вас:

Проверить информацию о подготовке провокаций во время акций протеста против визита вселенского патриарха Варфоломея в августе 2021 года.

Проверить изложенные в СМИ факты финансирования сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой акций протеста против приезда вселенского патриарха, а также деятельности РПЦ в Украине.

Сообщить о результатах рассмотрения этого депутатского обращения в срок, установленный законом Украины "О статусе народного депутата Украины", – пишет в своем обращении нардеп Поляков.

Народный депутат подчеркнул, что пророссийские силы уже с февраля вели пропаганду против визита вселенского патриарха, а из разных источников неоднократно поступала информация о вероятности беспорядков во время акций протеста. Поэтому, считает он, последствия этих провокаций могли нести угрозу государственной безопасности Украины, ее международному имиджу и межконфессиональному согласию в украинском обществе.