Нардеп Поляков просит СБУ проверить сеть АЗС "БРСМ-нафта" из-за сообщений о финансировании протестов Московского патриархата

В документе он обращает внимание главы СБУ Ивана Баканова на сюжет "24 канала" под заголовком "Визит Варфоломея в Украину: пророссийские силы могут совершить провокации".
"Прошу вас:
Народный депутат подчеркнул, что пророссийские силы уже с февраля вели пропаганду против визита вселенского патриарха, а из разных источников неоднократно поступала информация о вероятности беспорядков во время акций протеста. Поэтому, считает он, последствия этих провокаций могли нести угрозу государственной безопасности Украины, ее международному имиджу и межконфессиональному согласию в украинском обществе.
Вселенский патриарх Варфоломей был в Украине с визитом c 20-го по 24 августа. Это был первый его визит после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.