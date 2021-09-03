В ГФС заявили, что остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС. Накануне про обыски заявляла "БРСМ-Нафта"

Шесть заправок "БРСМ-Нафти" в Киеве не работают с 26 августа, заявила пресс-служба сети Фото: brsm-nafta.com

"Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины провели ряд санкционированных районным судом г. Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей. Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлены документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища. Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование", – сказано в сообщении Госфискальной службы.

Шесть заправок "БРСМ-Нафти" в Киеве не работают с 26 августа, заявила пресс-служба сети заправок в Facebook 2 сентября.

"Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗС сети "БРСМ-Нафта" по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23 – были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом города Киева", – отметили в компании.