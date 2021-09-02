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На заправках "БРСМ-Нафта" в Киеве ГФС проводит массовые обыски

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Топливный эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что в сети БРСМ пропал 95-й бензин
Топливный эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что в сети БРСМ пропал 95-й бензин
Фото: БРСМ-Нафта / Facebook

Шесть заправок "БРСМ-Нафти" в Киеве не работают с 26 августа, заявила пресс-служба сети заправок в Facebook 2 сентября.

"Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗС сети "БРСМ-Нафта" по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23 – были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом города Киева", – сказано в сообщении компании.

https://www.facebook.com/BRSM.NAFTA/posts/4489018047787857

Топливный эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил в своем Facebook, что в сети БРСМ пропал 95-й бензин. 

"Ахтунг, нефтезаводы перекрыли! На БРСМ в Киеве пропал из свободной продажи 95-й, написано, что только по безналу… (Напомню, 95-й здесь мешают самостоятельно, на заводах не покупают). На горячей линии сказали, что бензин еще есть на Братиславской. Почему пропал? "Ви шо, не чули? В Україні перекрили всі нафтозаводи!" – сказал оператор-диспетчер. А может, просто наконец-то прикрыли один мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазу в Переяславском под Киевом? А может, растворитель закончился? Или весло поломалось?" – написал он.

Куюн сообщил, что позвонил в "Укртатнафту" и на Шебелинский газоперерабатывающий завод и выяснил, что они работают, на предприятиях есть свободные объемы бензина А-95, "но БРСМ не берет, дорого".

"Сорри, топливо с акцизом, а не как всегда", – добавил эксперт.

https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1799592576878174

Контекст:

В "Консалтинговой группе А-95" сообщали, что на нефтебазах и мини-нефтеперерабатывающих заводах безакцизные растворители используются для получения подакцизных высокооктановых бензинов. Потери госбюджета на добавках в бензин 62 тыс. тонн растворителей в первом полугодии 2021 года составили более 580 млн грн, утверждают в "Консалтинговой группе А-95".

По данным enkorr, до мая 2021 года единственной заводской маркой бензина в сети БРСМ был бензин А-92 белорусского производства.

Теги: бензин, обыск, акциз, ГФС, БРСМ-Нафта, бизнес-омбудсмен, нефтебаза, Сергей Куюн, обыски
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