На заправках "БРСМ-Нафта" в Киеве ГФС проводит массовые обыски

"Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗС сети "БРСМ-Нафта" по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23 – были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом города Киева", – сказано в сообщении компании.

Топливный эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил в своем Facebook, что в сети БРСМ пропал 95-й бензин.

"Ахтунг, нефтезаводы перекрыли! На БРСМ в Киеве пропал из свободной продажи 95-й, написано, что только по безналу… (Напомню, 95-й здесь мешают самостоятельно, на заводах не покупают). На горячей линии сказали, что бензин еще есть на Братиславской. Почему пропал? "Ви шо, не чули? В Україні перекрили всі нафтозаводи!" – сказал оператор-диспетчер. А может, просто наконец-то прикрыли один мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазу в Переяславском под Киевом? А может, растворитель закончился? Или весло поломалось?" – написал он.

Куюн сообщил, что позвонил в "Укртатнафту" и на Шебелинский газоперерабатывающий завод и выяснил, что они работают, на предприятиях есть свободные объемы бензина А-95, "но БРСМ не берет, дорого".

"Сорри, топливо с акцизом, а не как всегда", – добавил эксперт.