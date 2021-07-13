Директор “Консалтинговой группы А-95” обвинил “БРСМ-нафту” в заказных обысках

Сергей Куюн: Пользуясь случаем, я также хочу передать привет владельцу этого, с позволения сказать, бизнеса Андрею Васильевичу Бибе! Фото: Sergey Kuyun / Facebook

“Сегодня в наших квартирах и офисе "Консалтинговой группы А-95" прошли обыски, изъята техника. Последнее, что сообщили: "полиция с ломом и топором вошла в офис". Мы много пишем о беспределе силовиков, а сегодня сами стали объектом классической атаки”, – написал он.

Куюн сообщил, что дело, в рамках которого проходят обыски, связано с минимизацией налоговых обязательств, но ни он, ни его сотрудники ничего не знают о компаниях, которые в нем фигурируют.

“Ладно, теперь о том, кто заказал. Этот почерк не спутать ни с чем. В основу решения легли тезисы, которые по говносайтам разгоняет уже третий месяц мой "друг" Александр Мельничук из "БРСМ-Нафта". Пользуясь случаем, я также хочу передать привет владельцу этого, с позволения сказать, бизнеса Андрею Васильевичу Бибе! Вы такой неоригинальный, не то, что в своем бодяжном бизнесе – то одно добавите, то второе, то третье, а здесь… Но мало ли, писали-то мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе, компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани”, – заявил Куюн.

Он считает, что дело перспективы не имеет.

В комментарии под этим сообщением нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что берет вопрос на личный контроль.