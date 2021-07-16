Гетманцев: По нашумевшему делу "Консалтинговой группы А-95" начальник следствия Нацполиции Подола уже снят с должности

"По нашумевшему делу "Консалтинговой группы А-95" начальник следствия Нацполиции Подола уже снят с должности. Установлено превышение полномочий. Спасибо [генпрокурору] Ирине Венедиктовой и [главе Нацполиции] Игорю Клименко за молниеносную реакцию. Расследование действий правоохранителей еще не закончено, но многое говорит о том, что перед ребятами извинятся и впредь налоговые преступления на уровне Нацполиции расследовать не будут", – написал политик.

Контекст:

14 июля Гетманцев сообщил, что обратился к генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела против "Консалтинговой группы А-95".

13 июля Нацполиция провела обыски и изъяла технику и документацию в офисе "Консалтинговой группы А-95", а также в квартирах руководства компании. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что обыски проходили в рамках дела по компаниям, с которыми группа никогда не имела хозяйственных отношений. Он обвинил в заказе обысков руководство компании "БРСМ-Нафта", о деятельности которой "Консалтинговая группа А-95" выпускает свои расследования.

По данным следствия, дело связано с якобы минимизацией налоговых обязательств контрагентов "Консалтинговой группы А-95" на 2,1 млн грн, писал enkorr.