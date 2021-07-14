Гетманцев обратился к генпрокурору из-за обысков в "Консалтинговой группе А-95"

"Получил сообщение о фактах возможного давления на бизнес правоохранительными органами и сразу обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой взять под свой личный контроль осуществление прокуратурой процессуального руководства в таком уголовном производстве с целью обеспечения всестороннего и объективного расследования", – написал политик и опубликовал фото своего обращения к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Контролировать расследование должна прокуратура, в том числе соблюдение сроков и правил подследственности, а также процессуальных сроков, сроков и порядка проведения следственных действий, перечисляет он в документе.

"Лишение правоохранительных органов любых возможностей ущемления бизнеса является нашим программным положением, и я всегда буду оперативно реагировать на любые попытки злоупотреблений и давления на бизнес", – подытожил Гетманцев в своем посте.