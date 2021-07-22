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С начала года потери госбюджета от ввоза растворителей для бензина составили 580 млн грн, основные получатели – "БРСМ-Нафта" и "Пром Хим" – СМИ

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Вервые о поставках растворителей стало известно в феврале этого года
Вервые о поставках растворителей стало известно в феврале этого года
Фото: depositphotos.com

Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые используются для разведения бензина, с начала 2021 года вырос в два раза, пишет издание в статье на enkorr.ua со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".

"Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в первом полугодии 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 27,6 тыс. до 61,7 тыс. тонн", – сообщается в статье.

Как отмечают в "Консалтинговой группе А-95", на нефтебазах и мини-нефтеперерабатывающих заводах безакцизные растворители используются для получения подакцизных высокооктановых бензинов. Потери госбюджета на добавках в бензин 62 тыс. тонн растворителей в первом полугодии 2021 года составили более 580 млн грн, утверждают в "Консалтинговой группе А-95".

"Лидером в рейтинге получателей стала группа БРСМ. На нее приходится четвертая часть всех поставок, или 15,1 тыс. тонн. На втором месте компания "Пром Хим" с 12,7 тыс. тонн растворителей (в числе клиентов импортера – "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" – оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающий топливом сеть Motto)", – пишет enkorr.ua

Портал отметил, что впервые о поставках растворителей стало известно в феврале этого года. Правительство планировало внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, но такой законопроект в Раде еще не зарегистрирован.

Теги: госбюджет, бензин, БРСМ-Нафта, нефтепродукты
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