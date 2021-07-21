Куюн отказался удалять фейк о покупке заправок Glusco сетью SOCAR, потому что он занимается дискредитацией – азербайджанский эксперт

По информации журналиста, данные о деятельности Куюна "уже есть у Генеральной прокуратуры Украины и у Офиса президента Украины" Фото: Consulting Group A-95 / Facebook

"Напомню, что именно по его инициативе на украинском сайте enkorr.ua появилась публикация о том, что "новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE)". Причем тогда подчеркивалось, что "об этом enkorr сообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах". В статье на Korrespondent.az под названием "Куюн ложь пока горячо: украинские и азербайджанские СМИ распространили фейк" мы указали на то, что имела место ложь и классическая манипуляция, при которой слух выдается за новость при помощи ссылки на неназванные "источники", – написал журналист.

Он считает, что цель автора фейка – "дискредитация тех компаний, на которые укажут лица, интересы которых обслуживает господин Куюн".

"Спустя несколько дней после того, как появилось официальное сообщение пресс-службы SOCAR о том, что "имеющие место в последние дни сообщения в СМИ о приобретении SOCAR сети автозаправочных станций Glusco в Украине не соответствуют действительности", на сайте enkorr.ua появилась авторская колонка самого Куюна под названием "Большой замес". Так и не нашедший в себе смелости признать как лживости прежнего утверждения, так и раздутой им кампании по тиражированию не соответствующей действительности информации, Куюн принялся юлить. "Думаю, правильно говорить о том, что Glusco купит не SOCAR, а Азербайджан. Кого они формально выставят – трейдеров Maddox, Coral или кого-то еще, – посмотрим, хотя это не столь важно. Карман все равно один", – утверждал он. Что также было ложью. Азербайджан ни в каком формате к сделке по покупке сети АЗС Glusco не причастен", – утверждает Гасанов.

Он предположил, что за информационной кампанией стоит сеть АЗС ОККО и лично Виталий Антонов – собственник холдинга "Универсальная инвестиционная группа", в которую входят ОККО, "Галнафтогаз" и другие компании.

"Настоящая информационная бомба разорвалась в минувший вторник. Журналист Сергей Иванов сообщил в своем Facebook, что получил аудиозапись разговора директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна с одним из руководителей сети заправок "БРСМ-Нафта" Александром Мельничуком, в котором Куюн предлагал собеседнику платить $15 тыс. в месяц. Иванов утверждает, что директор группы занимается "медийным рэкетом" – берет плату за отсутствие негативных публикаций", – отметил журналист.

По его информации, данные о деятельности Куюна "уже есть у Генеральной прокуратуры Украины и у Офиса президента Украины".