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ДЕНЬГИ

Журналист Иванов заявил, что директор "Консалтинговой группы А-95" вымогает деньги у участников топливного рынка

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Сергей Иванов: Хочешь положительные или нейтральные новости неси кэш, не хочешь платить получай порцию фейков про бодягу, контрафакт, махинации с налогами, плюс донос ментам
Сергей Иванов: Хочешь положительные или нейтральные новости – неси кэш, не хочешь платить – получай порцию фейков про бодягу, контрафакт, махинации с налогами, плюс донос ментам
Фото: Sergii Ivanov / Facebook

Журналист Сергей Иванов сообщил в своем Facebook, что получил аудиозапись разговора директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна с одним из руководителей сети заправок "БРСМ-Нафта" Александром Мельничуком, в котором Куюн предлагал собеседнику платить $15 тыс. в месяц. Иванов утверждает, что директор группы занимается "медийным рэкетом" – берет плату за отсутствие негативных публикаций.

"Сергей Куюн, главный пиарщик топливного картеля, о котором я вам неоднократно рассказывал и благодаря которому мы имеем значительно завышенные цены на бензин, не устает удивлять отборным маразмом. Например, сейчас он разгоняет обращение к новому главе МВД [Денису] Монастырскому с требованием усилить борьбу с теневым нефтерынком, – написал журналист. – Если вы забыли, кто такой Куюн, я напомню. Это "эксперт" топливного рынка" на зарплате у сети ОККО, который оправдывает картельные сговоры и "мочит" в медиа конкурентов картеля".

Он напомнил, что на прошлой неделе в офисе компании Куюна прошли обыски, и сообщил, что в результате правоохранители изъяли крупную сумму наличных.

"Куюн прогнозируемо назвал это заказом, изображает спокойствие и даже немного петросянит, призывая СМИ делить с ним гонорары, которые они якобы получают за негативные публикации о нем. Искренне сочувствуя Куюну по поводу обысков, не могу не заметить, что и без СМИ он получает немалые деньги от упомянутого картеля. Метод работы "эксперта" очень напоминает медийный рэкет: хочешь положительные или нейтральные новости – неси кэш, не хочешь платить – получай порцию фейков про бодягу, контрафакт, махинации с налогами, плюс донос ментам, поскольку заявление – это уже информационный повод", – заявил Иванов.

Журналист написал, что в его распоряжении есть аудиозапись разговора Куюна с Александром Мельничуком, одним из руководителей сети "БРСМ-Нафта".

"Хочу процитировать самый красноречивый фрагмент:

"М: Цифра немаленькая – 15.

К: Да, ну, просто то цифры, на которых всегда сейчас работаем, они базировались на том, что, блин, у вас компания, как и все, исходя из ее возможностей, маржи и т. д. Ну, бл...дь, как я вижу, там просто возможности другие.

М: Серега, $15 тыс. платить ежемесячно – это очень много.

К: Ну, Сань, я тебе говорю, что, с одной стороны, да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что компания зарабатывает дох...я", – написал он.

Иванов отметил, что в итоге Мельничук отказался платить.

"И получил кучу отборного дерьма в адрес своей компании. Кстати, название компании здесь не имеет никакого значения, поскольку такой подход Куюн практикует в отношении всех без исключения своих "клиентов". И подход этот – вымогательство, то есть уголовное преступление, за которое должна наступить ответственность", – подытожил автор и опубликовал аудиозапись.

https://www.facebook.com/applecrysis/videos/1008965873215971/

Теги: бензин, АЗС, Сергей Иванов, БРСМ-Нафта, ОККО, вымогательство, Сергей Куюн, Денис Монастырский, обыски
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