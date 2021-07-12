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В Socar опровергли покупку сети АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

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В Socar заявили, что не покупали сеть АЗС Glusco
В Socar заявили, что не покупали сеть АЗС Glusco
Фото: SOCAR / Facebook

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергла покупку сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с украинским нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом говорится в сообщении на сайте SOCAR 10 июля.

В начале июля один из топ-менеджеров сети АЗС Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым якобы стала SOCAR. По его словам, логотип и надпись Glusco закрыли черной пленкой.

Однако эту информацию 10 июля опроверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сказал, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", – отмечается в сообщении компании.

Контекст:

В марте этого года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.

Как писало агентство LIGA.net в Telegram, Glusco, по неофициальным данным, контролируют структуры, связанные с Медведчуком. Также об этом сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО "Глуско Ритейл" провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей "недопустимыми", а обвинения – "абсурдными".

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. "РБК-Украина" написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

Теги: Украина, Азербайджан, АЗС, покупки, Glusco, SOCAR
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