В Socar опровергли покупку сети АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

В Socar заявили, что не покупали сеть АЗС Glusco Фото: SOCAR / Facebook

В начале июля один из топ-менеджеров сети АЗС Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым якобы стала SOCAR. По его словам, логотип и надпись Glusco закрыли черной пленкой.

Однако эту информацию 10 июля опроверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сказал, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", – отмечается в сообщении компании.