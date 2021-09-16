ГОРДОН
 
 
Новости бизнеса

Главными получателями компонентов для кустарного бензина стали компании "БРСМ-Нафта" и "Пром Хим" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, пишет enkorr.ua
Оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, пишет enkorr.ua
Фото: depositphotos.com

Главными получателями октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности в Украине стали компании "БРСМ-Нафта" и "Пром Хим", сообщил 16 сентября профильный портал enkorr.ua.

"В рейтинге получателей по итогу отчетного месяца сменился лидер. Удерживающая первенство в июле группа БРСМ уступила первенство харьковской компании "Пром Хим", которая импортировала 1,9 тыс. т растворителей. Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" – оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом, в частности, сеть Мotto. По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil", – сообщается в статье.

Авторы материала пишут, что оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, в июле группа импортировала 2,5 тыс. т.

"Уменьшение августовских объемов могло стать результатом блокировки правоохранительными органами нелегального мини-НПЗ в Гадяче и трех нефтебаз БРСМ, которые участвуют в производстве бензина для данной сети", – пишут журналисты.

Контекст:

Институт потребительских экспертиз сообщал, что обнаружил в топливе сети "БРСМ-Нафта" следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе "БРСМ-Нафта".

Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.

Теги: бензин, АЗС, экспертиза, БРСМ-Нафта, нефтебаза
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пять новых гениальных книг, которые надо прочесть
Пять новых гениальных книг, которые надо прочесть
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS