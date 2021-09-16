Главными получателями компонентов для кустарного бензина стали компании "БРСМ-Нафта" и "Пром Хим" – СМИ

Оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, пишет enkorr.ua Фото: depositphotos.com

"В рейтинге получателей по итогу отчетного месяца сменился лидер. Удерживающая первенство в июле группа БРСМ уступила первенство харьковской компании "Пром Хим", которая импортировала 1,9 тыс. т растворителей. Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" – оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом, в частности, сеть Мotto. По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil", – сообщается в статье.

Авторы материала пишут, что оказавшаяся на второй строчке рейтинга импортеров группа БРСМ в августе ввезла 1,8 тыс. т растворителей, в июле группа импортировала 2,5 тыс. т.

"Уменьшение августовских объемов могло стать результатом блокировки правоохранительными органами нелегального мини-НПЗ в Гадяче и трех нефтебаз БРСМ, которые участвуют в производстве бензина для данной сети", – пишут журналисты.