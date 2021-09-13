Сотрудники "БРСМ-Нафты": ГФС Мельника блокирует бизнес и может оставить без работы свыше 4,7 тыс. человек

Представители компаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку, а также руководителям Кабинета Министров с просьбой вмешаться в ситуацию Фото: ukranews.com

Участники акции протеста сообщили корреспонденту агентства, что Госфискальная служба Украины с 27 августа препятствует хозяйственной деятельности БРСМ и ее компаний-партнеров на основании решения Святошинского суда. По словам активистов, следователи блокируют работу БРСМ и нефтебаз: они запрещают использовать имущество и отгружать продукцию на АЗС и нарушают Конституцию и законодательство Украины.

"По закону следственные действия не должны препятствовать законной хозяйственной деятельности. Тут же все наоборот: следователи больше трех недель блокируют работу предприятий. Они осматривали личные вещи сотрудников, пытались посмотреть информацию с их персональных компьютеров, на что суд не давал разрешения. Они приехали с подготовленными понятыми, у которых даже паспортов с собой не оказалось. Фактически на объекты повышенной опасности завозят людей, личности которых невозможно установить", – сказал в комментарии адвокат Виталий Маковий.

Юрист добавил, что сеть "БРСМ-Нафта" и компании-поставщики готовы добровольно предоставить следователям все интересующие их документы, но те умышленно затягивают следствие, все еще не закончили обыски и не сделали отбор проб топлива.

Топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук заявил, что действия ГФС и лично ее руководителя Вадима Мельника – это произвол и спланированная атака на бизнес, который исправно платит налоги и дает работу свыше 4,7 тыс. людей.

"Больше 2 тыс. сотрудников вышли на мирную акцию протеста, чтобы остановить произвол в отношении "БРСМ-Нафта". Руками ГФС заблокирована деятельность сети, заблокированы нефтебазы, с которых поставляют топливо на всю сеть. По информации СМИ, заказчик атаки – сеть ОККО, которой владеет Виталий Антонов. Курирует эту атаку Юрий Кучабский – вице-президент корпорации "Галнафтогаз". Они договорились с Мельником создать нашему бизнесу проблемы", – подчеркнул Мельничук.

Представители компаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку, а также руководителям Кабинета Министров с просьбой вмешаться в ситуацию.