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Шмыгаль встретился с патриархом Варфоломеем

Варфоломей находится с визитом в Украине 20 24 августа
Варфоломей находится с визитом в Украине 20–24 августа
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 августа в Киеве встретился со вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Мы благодарны за этот символический визит его святейшества в Украину. Это знак поддержки украинского народа, отстаивающего независимость и суверенитет. Для нашего государства визит вселенского патриарха в эти праздничные дни способствует духовному единению и согласию", – сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил патриарха за молитвы за мир в Украине.

Варфоломей отметил, что сотрудничество государства и церкви в Украине находится на высоком уровне, и "подчеркнул важность дальнейших шагов, которые помогут реализовать ряд инициатив, в которых заинтересованы обе стороны", в частности в вопросе защиты окружающей среды, сообщили в Кабмине.

"Мы очень рады быть здесь с вами, чтобы отпраздновать независимость Украины, а также независимость вашей церкви", – сказал патриарх.

Контекст:

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом 20 августа. В пресс-службе вселенского патриархата сообщали, что Варфоломей пробудет в Украине до 24 августа. Это первый его визит после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: церковь, День Независимости, Варфоломей, Денис Шмыгаль, ПЦУ, Кабмин
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