Шмыгаль встретился с патриархом Варфоломеем

"Мы благодарны за этот символический визит его святейшества в Украину. Это знак поддержки украинского народа, отстаивающего независимость и суверенитет. Для нашего государства визит вселенского патриарха в эти праздничные дни способствует духовному единению и согласию", – сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил патриарха за молитвы за мир в Украине.

Варфоломей отметил, что сотрудничество государства и церкви в Украине находится на высоком уровне, и "подчеркнул важность дальнейших шагов, которые помогут реализовать ряд инициатив, в которых заинтересованы обе стороны", в частности в вопросе защиты окружающей среды, сообщили в Кабмине.

"Мы очень рады быть здесь с вами, чтобы отпраздновать независимость Украины, а также независимость вашей церкви", – сказал патриарх.