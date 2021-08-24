Шмыгаль встретился с патриархом Варфоломеем

"Мы благодарны за этот символический визит его святейшества в Украину. Это знак поддержки украинского народа, отстаивающего независимость и суверенитет. Для нашего государства визит вселенского патриарха в эти праздничные дни способствует духовному единению и согласию", – сказал Шмыгаль.
Он поблагодарил патриарха за молитвы за мир в Украине.
Варфоломей отметил, что сотрудничество государства и церкви в Украине находится на высоком уровне, и "подчеркнул важность дальнейших шагов, которые помогут реализовать ряд инициатив, в которых заинтересованы обе стороны", в частности в вопросе защиты окружающей среды, сообщили в Кабмине.
"Мы очень рады быть здесь с вами, чтобы отпраздновать независимость Украины, а также независимость вашей церкви", – сказал патриарх.
Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом 20 августа. В пресс-службе вселенского патриархата сообщали, что Варфоломей пробудет в Украине до 24 августа. Это первый его визит после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.
5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.