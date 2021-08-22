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В Киеве прошла литургия, которую возглавили Епифаний и Варфоломей

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Литургию возглавили Епифаний и Варфоломей
Литургию возглавили Епифаний и Варфоломей
Фото: Євстратій Зоря / Facebook

В Киеве 22 августа состоялась литургия, которую возглавили предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и вселенский патриарх Варфоломей. Трансляция велась на странице ПЦУ в Facebook.

Литургия прошла на территории собора Святой Софии.

"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые вселенский патриарх, первый среди предстоятелей церквей, прибыл в Украину, к нашей поместной церкви уже как к автокефальной, самостоятельной церкви-дочери", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/videos/174644438086210/

Архиепископ ПЦУ Евстратий сообщил в Facebook, что на литургии присутствовало не менее 15 тыс. священников и верующих.

https://www.facebook.com/yevstr/posts/4254525011262417


Контекст:

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом 20 августа. В пресс-службе Вселенского патриархата сообщали, что Варфоломей пробудет в Украине до 24 августа. Это первый его визит после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евстратий Зоря, Варфоломей, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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