В Киеве прошла литургия, которую возглавили Епифаний и Варфоломей

Литургия прошла на территории собора Святой Софии.

"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые вселенский патриарх, первый среди предстоятелей церквей, прибыл в Украину, к нашей поместной церкви уже как к автокефальной, самостоятельной церкви-дочери", – говорится в сообщении.

Архиепископ ПЦУ Евстратий сообщил в Facebook, что на литургии присутствовало не менее 15 тыс. священников и верующих.



