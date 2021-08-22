В Киеве прошла литургия, которую возглавили Епифаний и Варфоломей

Литургия прошла на территории собора Святой Софии.
"Сегодня историческое мгновение, потому что впервые вселенский патриарх, первый среди предстоятелей церквей, прибыл в Украину, к нашей поместной церкви уже как к автокефальной, самостоятельной церкви-дочери", – говорится в сообщении.
Архиепископ ПЦУ Евстратий сообщил в Facebook, что на литургии присутствовало не менее 15 тыс. священников и верующих.
Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом 20 августа. В пресс-службе Вселенского патриархата сообщали, что Варфоломей пробудет в Украине до 24 августа. Это первый его визит после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.
5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.