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ПРОИСШЕСТВИЯ

Бутусов рассказал подробности об умершем нардепе Полякове

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Полякову было 33 года
Полякову было 33 года
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 8 октября в Facebook написал, что патрульная полиция около 2.00 остановила такси, в котором ехал народный депутат из группы "За майбутнє" 33-летний Антон Поляков, за нарушение правил дорожного движения.

"На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание", – сообщил журналист.

По его словам, вызванная реанимационная бригада не смогла откачать нардепа.

"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Соборности, 2 и сказал ехать на улицу Березняковскую", – отметил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6462124153827826

 

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела надепа, которая должна установить причину смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: Украина, Юрий Бутусов, правоохранители, уголовное производство, Антон Поляков, За майбутнє, нардеп
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