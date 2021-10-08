Бутусов рассказал подробности об умершем нардепе Полякове

"На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание", – сообщил журналист.

По его словам, вызванная реанимационная бригада не смогла откачать нардепа.

"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Соборности, 2 и сказал ехать на улицу Березняковскую", – отметил Бутусов.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела надепа, которая должна установить причину смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".