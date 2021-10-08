Палица: В чате "Слуги народа" Третьякова заявила о смерти Полякова: "Одним врагом меньше"

"Мы хотим – наша группа "За майбутнє" – обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, о детях, – госпожа Третьякова – написала, что одним врагом меньше. Это о смерти Антона Полякова", – отметил он.

Палица призвал депутатов "Слуги народа" сделать вывод из слов Третьяковой.

"Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков, умер человек... Такого делать нельзя", – заявил нардеп.

После этих слов парламентарии в зале начали скандировать "Позор". Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук решил дать Третьяковой возможность объясниться.

"У меня два замечания. Первое – откуда "За майбах" знает о том, что пишут в чате "Слуга народа". Это раз. А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь, в зале, Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор – это вам", – заявила Третьякова.