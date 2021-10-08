Нардеп Поляков за три дня до смерти заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах

Поляков: О каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"? Скриншот: Україна 24 / YouTube

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать: "Иди, рассказывай"?.. При нем раздавали. Так о каком демократическом парламенте вы можете говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

Нардеп отказался назвать фамилии депутатов, которые брали деньги за голосование, поскольку "человек, который это видел, это не подтвердит".

"Где эти наши НАБУ-шмабу, 10 правоохранительных органов, которые ни хрена не делают и миллиарды гривен проедают", – добавил он.

Журналисты в Раде спросили сопредседателя депутатской группы "За майбутнє" Тараса Батенко об угрозах, которые могли поступать в адрес Полякова, но он сказал, что не владеет информацией, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", – сказал Батенко. Он также отметил, что Поляков был "активен как парламентарий", часто эмоционально выступал с трибуны и это могло отразиться на его состоянии здоровья.

Батенко добавил, что в последний раз виделся с коллегой вечером 7 октября после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз". По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".

Поляков умер в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. По предварительным данным прокуратуры, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие ожидает результатов других судебно-медицинских исследований.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".