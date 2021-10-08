Нардеп Поляков за три дня до смерти заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать: "Иди, рассказывай"?.. При нем раздавали. Так о каком демократическом парламенте вы можете говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.
Нардеп отказался назвать фамилии депутатов, которые брали деньги за голосование, поскольку "человек, который это видел, это не подтвердит".
"Где эти наши НАБУ-шмабу, 10 правоохранительных органов, которые ни хрена не делают и миллиарды гривен проедают", – добавил он.
Журналисты в Раде спросили сопредседателя депутатской группы "За майбутнє" Тараса Батенко об угрозах, которые могли поступать в адрес Полякова, но он сказал, что не владеет информацией, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я не знаю. Я думаю, что следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет", – сказал Батенко. Он также отметил, что Поляков был "активен как парламентарий", часто эмоционально выступал с трибуны и это могло отразиться на его состоянии здоровья.
Батенко добавил, что в последний раз виделся с коллегой вечером 7 октября после завершения внеочередного пленарного заседания, которое было инициировано Поляковым, но "успешно провалено второй раз". По словам сопредседателя "За майбутне", Поляков "собирал голоса за это заседание три месяца".
Поляков умер в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. По предварительным данным прокуратуры, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие ожидает результатов других судебно-медицинских исследований.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе и входил во фракцию "Слуга народа", однако его, как и Анну Скороход, исключили из фракции в ноябре 2019. Депутат заявлял, что считает это решение фракции "политической расправой" и связывал его с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом.
Причиной исключения поначалу называли прогулы, однако первый замглавы фракции Александр Корниенко в интервью НВ сообщил, что дело в отказах голосовать за законопроекты, по которым было общее решение фракции. "У нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них – чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себя может вести депутат, который строит собственную политическую карьеру", – сказал Корниенко.
В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии "Слуга народа". Он заявил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают", цитирует LB.ua.
Скороход и Поляков намеревались создать свою депутатскую группу, но в итоге Скороход осталась внефракционной, а Поляков в июне 2020 вошел в группу "За майбутнє".
Поляков был инициатором сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины, подавал в суд на тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова и главу финансового комитета Даниила Гетманцева из-за "антиколомойского" закона, требовал через суд у НАПК провести служебное расследование по поводу неподачи декларации Андрея Ермака за 2019 год как кандидата на должность главы Офиса президента.