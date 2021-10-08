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Лерос опубликовал скриншот сообщения Третьяковой о смерти Полякова

Лерос (на фото): Владимир Зеленский, это твои люди XXI века
Лерос (на фото): Владимир Зеленский, это твои люди XXI века
Фото: Geo Leros / Facebook

Внефракционный нардеп Гео Лероса 8 октября в Facebook опубликовал скриншот сообщения депутата от "Слуги народа" и главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов Галины Третьяковой, в котором она прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова.

В сообщении, которое пользователь Третьякова Галина отправил в чат фракции "Слуги народа" в WhatsApp, говорится: "Как по мне, то это минус один враг. Значит – все хорошо. Расследование должно быть".

Лерос, комментируя опубликованный скриншот, обратился к президенту Украины: "Владимир Зеленский, это твои люди XXI века".

Скриншот: Geo Leros / Facebook
Скриншот: Geo Leros / Facebook

Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: смерть, Игорь Палица, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Галина Третьякова, Антон Поляков, нардеп
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