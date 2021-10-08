Лерос опубликовал скриншот сообщения Третьяковой о смерти Полякова

Лерос (на фото): Владимир Зеленский, это твои люди XXI века Фото: Geo Leros / Facebook

В сообщении, которое пользователь Третьякова Галина отправил в чат фракции "Слуги народа" в WhatsApp, говорится: "Как по мне, то это минус один враг. Значит – все хорошо. Расследование должно быть".

Лерос, комментируя опубликованный скриншот, обратился к президенту Украины: "Владимир Зеленский, это твои люди XXI века".

Скриншот: Geo Leros / Facebook

Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.