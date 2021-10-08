"Слуги народа" начали массово удаляться из чата фракции после комментариев Третьяковой о смерти Полякова

Третьякову могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции "Слуга народа" о смерти Полякова Фото: Галина Третьякова / Facebook

По его словам, чат покинули по меньшей мере 15 нардепов.

"Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале", – отметил Качура.

Согласно скриншоту, который опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, из чата, в частности, вышли нардепы от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, Ирина Верещук, Богдан Яременко, Андрей Холодов и Качура.

Скриншот: PavlovskyNews / Telegram

Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Ее могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции "Слуга народа". Комментируя смерть Полякова, она написала, что стало "одним врагом меньше".